Kargı’da bir mahalle karantinaya alındı
Çorum'un Kargı İlçesi'nde bir köye bağlı mahalle koronavirüs salgını sebebi ile karantinaya alındı.
Kargı Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi'nin 10.10.2020 tarih saat 12:00 itibariyle 14 (on dört) gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildi.
Kargı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle:
“İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 10.10.2020 tarihinde toplanmış; MADDE 1- İlçemize bağlı Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi 10.10.2020 tarih saat 12:00 itibariyle 14 (on dört) gün süre ile karantina altına alınmasına,
MADDE 2-İlçemiz Göletdere Köyü Yemişli Mahallesinin karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolüne,
MADDE 3-Köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde (3 kişi veya daha fazla sayıda kişi) bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına,
MADDE 4-İlçemiz Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi Camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına, karar verilmiştir.”
(Haber Merkezi)
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