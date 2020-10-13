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Kargı’da bir mahalle karantinaya alındı

Çorum'un Kargı İlçesi'nde bir köye bağlı mahalle koronavirüs salgını sebebi ile karantinaya alındı.

Kargı 13.10.2020, 19:42
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Kargı’da bir mahalle karantinaya alındı

Kargı Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi'nin 10.10.2020 tarih saat 12:00 itibariyle 14 (on dört) gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildi.

Kargı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle:

“İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 10.10.2020 tarihinde toplanmış; MADDE 1- İlçemize bağlı Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi 10.10.2020 tarih saat 12:00 itibariyle 14 (on dört) gün süre ile karantina altına alınmasına,

MADDE 2-İlçemiz Göletdere Köyü Yemişli Mahallesinin karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolüne,

MADDE 3-Köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde (3 kişi veya daha fazla sayıda kişi) bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına,

MADDE 4-İlçemiz Göletdere Köyü Yemişli Mahallesi Camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına, karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)

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