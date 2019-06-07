Kargı’da bayramlaşmaya yoğun ilgi

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in evsahipliği yaptığı bayramlaşma törenine İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kargı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Biçer, Belediye Meclis Üyeleri Abdulaziz Akgül, Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, Belediye Meclis Üyesi ve Kargı Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakçı,Kargı İlçe Müftü v. Fatih Kocagöl,Kargı eski Belediye Başkanları Mehmet Çelikel, Hacıgen Kökmert, Kargı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı ve yönetim kurulu üyeleri, Mihrihatun Mahallesi Muhtarı Soner Saim Kapıcıbaşı, Orta Mahalle Muhtarı Hasan Örnekol, İmambey Mahallesi Muhtarı Zeynel Abidin Büyükeke, esnaflar, dernek başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Bu yıl yine çocukların bayramlaşma törenine ilgisi büyük oldu. Onlarca çocuk Kargı Belediye Başkanı Şen’e “Başkan Dede” diyerek bayramını kutladı. Şen ise çocukların katılımından çok memnun kaldığını belirterek bayram harçlığı verdi.

Bayramlaşmada Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından yapılan organizasyon da gözlerden kaçmadı. Uzun bir aradan sonra yapılan organizasyonda Ahmet Genç törene okul müdürleri, öğretmenler ve emekli öğretmenlerle birlikte katılarak Kargı’da eğitimcilerin bir ve beraber olması yönünde katkı sağladı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği bayramlaşmada Başkan Zeki Şen, misafirlerine ikramlarda bulunarak sohbet etti. Yoğun katılım dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Şen: “Bayramlar bizleri birbirimizle kaynaştırmada en önemli faktörlerdir. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

(İbrahim EFE)