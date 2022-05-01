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Kargı’da bayram hazırlığı tamam
Kargılı ev hanımları Ramazan bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bayrama günler kala evlerde hazırlanan çeşitli baklavalar ve börekler pişirilmek üzere fırınlara gönderiliyor.
Kargı 01.05.2022, 14:15
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30 yıldır fırın işletmeciliği yapan Erep Aydınlık, Ramazan ve Kurban bayramına bir hafta kala, bayanlar tarafından hazırlanan yüzlerce baklava ve böreği her gece pişirdiklerini söyledi.
(İbrahim EFE)
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