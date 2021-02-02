Kargı’da apartman karantinaya alındı

Apartmanın 10 gün süre ile karantina altına alındığı, emniyet birimlerince 24 saat gözlem altında tutulacağı ve ihtiyaçların vefa sosyal destek grubunca temin edileceği öğrenildi.

Kargı Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Kaymakam Abdulhamid Uyar yönetiminde olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşülerek, ilçede Covid-19 vakalarının görülmesi sebebiyle; Fatih Mahallesi Sinanpaşa Caddesi 33 numaralı apartmanın 2 Şubat günü saat 13.00’den itibaren 10 gün süre ile karantina altına alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca karantinaya alınan apartmanın Emniyet birimlerince günün 24 saati gözlem altında tutulmasına, karantina süresince karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının vefa sosyal destek grubunca temin edilmesine, alınan bu kararların, Belediye Başkanlığınca anons sistemiyle İlçe halkına duyurusunun yapılmasına karar verildi.

(Haber Merkezi)

