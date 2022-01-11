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Kargı’da 2021’de 44 bin hastaya hizmet verildi 

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2021 yılında 44 bin 254 kişiye hizmet verdi.

Kargı 11.01.2022, 19:52
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Kargı’da 2021’de 44 bin hastaya hizmet verildi 

Kargı'da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2021 yılı istatistikleri belli oldu.
Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı'da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2020 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı  22 bin 110 iken 2021 yılında 24 bin 553 olarak kayıtlara geçti. Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 2020 yılında yeni tip koronavirüs pandemisinin de etkisiyle bin 768 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sayı 2021 yılında ise 2 bin 354 oldu.
En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2020 yılında 8 bin 452 hastaya hizmet vermişti. 2021 yılında ise Dahiliye Polikliniği’nde 8 bin 146 hasta tedavi oldu. 2020 yılında 3 bin 834 hastaya hizmet veren Diş Polikliniğinde 2021 yılında ise 6 bin 386 hasta tedavi oldu. Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde 489 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirdi. Dializ servisinde ise yıl içerisinde 541 hasta tedavi gördü. 
2018 yılında 62 bin, 2019 yılında 57 bin, 2020 yılında 38 bin hastaya hizmet veren Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Hastanesi bu yıl korona virüs hastaları hariç toplamda 44 bin 254  kişiye hizmet verdi. Hastane ayrıca yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan 'Dijital Hastane' unvanını elinde bulundurarak hastalara daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor. 
(Haber Merkezi)
 

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