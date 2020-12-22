Kargı’da 2 yerleşim birimi karantinada
Kargı ilçesinde 2 yerleşim birimi koronavirüs vaka sayılarının artması sonucu karantinaya alındı.
Kargı 22.12.2020, 19:44
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Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Pelitcik Köyü Çartlaklar Mahallesi ve Hacıhamza Köyü Obruk Mevkii'nde denetim ve tedbirlere rağmen artan koronavirüs vaka sonucunda iki bölge 10 gün süreyle karantina altına alındı. (Haber Merkezi)
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