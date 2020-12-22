Kargı’da 2 yerleşim birimi karantinada

Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Pelitcik Köyü Çartlaklar Mahallesi ve Hacıhamza Köyü Obruk Mevkii'nde denetim ve tedbirlere rağmen artan koronavirüs vaka sonucunda iki bölge 10 gün süreyle karantina altına alındı. (Haber Merkezi)