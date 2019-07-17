Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99806
ALTIN
260.826
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0705
EURO
6.3840

Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü

Kargı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü

Kargı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:37
Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü

Anma töreninde yüzlerce kişi şehitler için dua ederken, Hükümet Konağı önünden Saat Kulesi meydanına kadar “Milli Birlik Yürüyüşü” yapıldı.

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen törene Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Kargı Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Belediye Meclis üyeleri, Çorum İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kargı Müftüsü Fatih Kocagöl, Kargı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Eray Köroğlu ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce kişi katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından program, Kargı Mihri Hatun Camii din görevlileri Bayram Demir ve Yüksel Dikici'nin Kur'an tilaveti ile devam etti.

15 Temmuz sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler büyük beğeni kazandı. Şehit annesi Kadriye Ünal'ın ise kendi yazdığı şiirin okunduğu anlar duygusal dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili konuşması ise dev sinevizyonda Kargı halkı tarafından izlendi. Kargı Belediyesi tarafından yapılan ikramların ardından, tüm camilerde okunan selanın ardından tören sona erdi. (İbrahim Efe)

İlgili Haberler
Şehitliğe 15 Temmuz ziyareti
Şehitliğe 15 Temmuz ziyareti
Camide pilav dağıtıldı
Camide pilav dağıtıldı
Şehitler anısına fidan
Şehitler anısına fidan
15 Temmuz konulu resim sergisi açıldı
15 Temmuz konulu resim sergisi açıldı
Kargı'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Kargı'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Müftüler Kargı’da toplandı
Müftüler Kargı’da toplandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim