Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü

Anma töreninde yüzlerce kişi şehitler için dua ederken, Hükümet Konağı önünden Saat Kulesi meydanına kadar “Milli Birlik Yürüyüşü” yapıldı.

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen törene Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Kargı Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Belediye Meclis üyeleri, Çorum İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kargı Müftüsü Fatih Kocagöl, Kargı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Eray Köroğlu ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce kişi katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından program, Kargı Mihri Hatun Camii din görevlileri Bayram Demir ve Yüksel Dikici'nin Kur'an tilaveti ile devam etti.

15 Temmuz sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler büyük beğeni kazandı. Şehit annesi Kadriye Ünal'ın ise kendi yazdığı şiirin okunduğu anlar duygusal dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili konuşması ise dev sinevizyonda Kargı halkı tarafından izlendi. Kargı Belediyesi tarafından yapılan ikramların ardından, tüm camilerde okunan selanın ardından tören sona erdi. (İbrahim Efe)