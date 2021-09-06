Kargı’da 1386 öğrenci ders başı yaptı

Pandemi koşulları nedeniyle yaklaşık 18 aydır ara verilen yüz yüze eğitim bugün itibariyle çalan ders ziliyle başladı. İlk Öğretim Haftası nedeniyle Atatürk ilk ve Ortaokulunda ’İlköğretim Haftası’ etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Düzenlenen programa Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Şube Müdürleri, okul müdürleri ile veli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal marşının okunulmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yaptı. Eğitimin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin aldığına dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Genç, ‘’Bir daha kapanmamak üzere eğitimin devam etmesi için tüm salgın tedbirlerimizi aldığımız ve uygulaması zorunda olduğumuzun bilinciyle yeni öğretim yılının ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar da, uzun süredir devam eden pandemi koşulları nedeniyle ara verilen eğitime bugün itibariyle başlandığını hatırlatarak, ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını, eğitimin aksamaması için sürecin titizlikle takip edildiğini velilerinde kurallara özen göstermelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Kaymakam Uyar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programın sonunda okula yeni başlayan öğrencilere çiçek veren Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, öğrencilerle sohbet etti.