Kargı’da “100.Yıl” etkinliği

Kargı ÇPAL konferans salonunda düzenlenen söyleşi programına Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Fen Lisesi Müdürü Halil Dağ, Kargı Atatürk İlk/Ortaokulu Müdürü Yavuz Eren, Kargı Öğretmenlerevi Müdürü Mücahit Açıkbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Özgül Efe yaptı. 19 Mayıs’ın Türklüğün var olmak veya yok olmakla yüz yüze kaldığı çok büyük sıkıntıları bertaraf edişinin göstergesi olduğunu konuşmasında vurgulayan Efe, “Türk milletinin dirilişi 19 Mayıs milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun’dan başlayarak tüm Anadolu’ya ve insanlarımıza yansıyan ve yayılan 19 Mayıs 1919 kutlu mücadelesini başlatmıştır.

19 Mayıs Türklüğün var olmak veya yok olmakla yüz yüze kaldığı çok büyük sıkıntıları bertaraf edişinin göstergesidir. Zulme, eziyete, işgal ve istilaya başkaldırışın simgesidir. Hürriyete, bağımsızlığa, özgürlüğe duyulan inancın gücü ve asla vazgeçilmezliğidir. Türk milletinin geçmişten alınan ilhamın geçmişe bağlılığının ve geleceğe olan umut, inanç ve sorumluluğunun doruk noktasıdır. Zedelenen, aşağılanan milli onurun dirilişidir. Türk milletinin ayaklanışı ve bağımsızlık özlemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisidir.

19 Mayıs 1919 gününün sabahında Samsun’da doğan esarete başkaldırı, geleceğe umut veren haykırış Amasya’da “Ya İstiklal Ya Ölüm “ olarak şekillenen ilki Erzurum’da ardından Sivas’ta gerçekleştirilecek kongrelerin sonucu 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılışıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şeklinde vücut bulmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın Türklüğün uyanışı, vatanın kurtuluşu için başlattığı bu kutlu hareket milletimizin sönmeye yüz tutan umutlarını canlandırmıştır” dedi.

Konuşmanın ardından, Türkçe Öğretmeni Aynur Çelik tarafından hazırlanan “Bir Asırdan Bin Asıra 19 Mayıs” konulu söyleşi öğretmenler ve öğrencilerin sunumlarıyla devam etti.

Söyleşi Resim Öğretmeni Mehmet Ünal’ın saz dinletisiyle sona erdi. (Haber Merkezi)