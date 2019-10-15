Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95258
ALTIN
281.363
DOLAR
5.9098
STERLİN
7.5581
EURO
6.5321

Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip

Kargı’ya gelen 5 kişilik yamaç paraşütü ekibi Karakise Kayası’nın zirvesinden uçarak çayır alanına indi. İlçede ilk kez gerçekleşen etkinlikte paraşütçüler uçuş süresinin uzun olması nedeniyle Kargı’nın Ölüdeniz’e rakip olabileceğini belirttiler. 

Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip

Kargı’ya gelen 5 kişilik yamaç paraşütü ekibi Karakise Kayası’nın zirvesinden uçarak çayır alanına indi. İlçede ilk kez gerçekleşen etkinlikte paraşütçüler uçuş süresinin uzun olması nedeniyle Kargı’nın Ölüdeniz’e rakip olabileceğini belirttiler. 

15 Ekim 2019 Salı 14:40
Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip

Osmancık Uçuş Kulübü ile aralarında Ordu’dan gelen yamaç paraşütçülerinin de bulunduğu ekip, keşif ve deneme uçuşu için Kargı’da Karakise Kayası olarak tabir edilen dağın zirvesindeki 1600 rakımlı Bunsuz Mevkii’nde atlayarak uçuşa geçti. 
İlçe halkının meraklı bakışları eşliğine süzülerek Çayır Mevkii’ne inen yamaç paraşütçüleri yaklaşık 22 dakika havada kalarak 10 kilometre uçtular. 
Osmancık Uçuş Kulübü üyesi Makine Mühendisi Durmuş Kara, Kargı’nın gerek uçuş alanı gerekse iniş alanı olarak yamaç paraşütü sporuna elverişli sayılı alanlardan olduğunu belirterek, ‘’Bugün buraya Osmancık Uçuş Ekibi üyeleri olarak Ali Kırınlıoğlu ve Ordu’dan gelen misafir pilot arkadaşlarımız Ömer Yılmaz ve Tarık Yıldırım ile birlikte Kargılı dostumuz Atilla Yılmazer’in daveti üzerine geldik. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ile görüşerek, hava şartlarının da uygun olması durumunda Kargı Panayır’ında yapacağımız uçuş için deneme ve keşif uçuşu gerçekleştirdik. 
Kargı daha önce yapılmayan bu spor için inanılmaz uygun bir yere sahip. Yamaç paraşütünün özellikle sarp ve dik dağlarda yapılıyor olması nedeniyle Kargı yamaç paraşütü için çok uygun. İniş için ise Çayır Mevkii geniş ve iniş için çok uygun. Bu nedenle Kargı yamaç paraşütü sporuna kesinlikle kazandırılmalı diye düşünüyoruz. 

Kargı Ölüdenize Rakip olabilir 
Yamaç paraşütçüsü Durmuş Kara, Kargı’da yaptıkları uçuşta yaklaşık 22 dakika uçuş süresi ile 10 kilometre uçtuklarını belirterek, "Bu uçuş süresi Ölüdeniz’deki sahadan daha fazla, Ölüdeniz’de yaptığımız uçuşlarda maksimum 18 dakikalarda uçtuk. Yaz dönemlerinde termal faaliyetlerle daha uzun süreli ve mesafeli uçuşlar yapılabilir. İyi bir tanıtımla yamaç paraşütü yapan sporcuları buraya çekilirse Kargı yamaç paraşütünün merkezi olabilir şeklinde konuştu. 

İlgili Haberler
Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı
Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı
Kargı'da mantar sezonu başladı
Kargı'da mantar sezonu başladı
Kargı’da 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması
Kargı’da 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kargı Panayırı hazırlığı
Kargı Panayırı hazırlığı
Şen pazar esnafını dinledi
Şen pazar esnafını dinledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim