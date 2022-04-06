Kargı'ya özgü Ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı

Kargı'ya özgü yöresel yemeklerin başında gelen keşkek ve soğan gallesi ilçede ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ramazanın ilk gününde ilçedeki tüm mahallelerde çömlek fırınları sabahın erken saatlerinde yakılıyor. Çömlek fırınlarına özenle yerleştirilen iftarlık yemekler gün boyu fırında bekleyerek iftara hazır hale geliyor.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi sakinlerinden Nebriye Yanar, geleneksel fırın yemeklerinin Ramazan Ayı boyunca her gün pişirildiğini belirterek, "Kargımızda Ramazan Ayı'nın 30 günü keşkeğimiz ve soğan gallemiz bu gördüğünüz çömlek fırınlarında pişer. Sabah 09: 00'da fırına koyulan yemekler akşam iftara bir saat kalana kadar fırında kalır. Bu yemekler ilçemize özgü geleneksel yemeklerdir" diye konuştu.

Çömlek fırınlarında keşkek ve soğan gallesinin yanı sıra mercimek çorbası, kuru fasulye, nohut, güveç gibi yemekler de pişiriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca çömlek fırınlarında pişen yemeklerin lezzeti ise yiyenleri hayran bırakıyor.

Sabahın erken saatlerde çömlek fırınını yakan bayanlar bu lezzetin Ramazan ayına ayrı bir güzellik kattığını söyleyerek, Ramazan ayını iple çektiklerini belirtiyor.