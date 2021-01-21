Kargı TÜGVA’ya Ali Nejat Akpınar atandı

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı’dan yetki belgesini alan TÜGVA Kargı İlçe Temsilcisi Ali Nejat Akpınar, vakfın misyonuna uygun projeler yaparak Kargı'da çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜGVA’nın, Türkiye genelinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunduğunun altını çizen Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının yeni Türkiye'nin inşasında vatanına milletine saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti.

Akpınar, “İlçemiz özelinde daha sonra ülkemizde baktığımızda dijital çağ ile bambaşka bir neslin yetiştiğini hep birlikte görmekteyiz. Dünya uğraşımız ve hayat mücadelesi içerisinde iken bulunduğumuz çağı kaçırmakta, gençliği fark edemez duruma geldiğimizi görüyorum. Tam da bu esnada biz ve bizim gibi düşünen büyüklerimizin oluşturduğu bu güzel yolda, bizde varız dedik. Ahlaklı, adaletli, iyilik duygusu, vatan ve bayrak sevgisini bilen, ülkesine hizmet etme gayesi olan, ülkemizin geleceğini inşa edecek genç yüreklerle olmayı onlarla birlikte yeni bir dünya düzeni oluşturmak için yola çıkıyoruz. Rabbim utandırmasın inşallah” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)

