Kargı TOKİ’ye fiber internet

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Türk Telekom Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Gül, Çorum Telekom İl Müdürü Veysel Akçıl ve ekibi ile birlikte TOKİ 2.etap konutlarının internet erişimini hizmete açarak Kargı 2.etap TOKİ konutlarını fiber altyapıyla buluşturdu.

Açılış öncesi Türk Telekom Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Gül, Çorum Telekom İl Müdürü Veysel Akçıl ve ekibi Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında açılışını yapacakları internet erişimi hakkında Başkan Şen’e bilgi verildi. Türk Telyekom yetkilileri bu projenin gerçekleşmesiyle 736 konuta verilen hizmetin, en son teknoloji olan Ftth Gpon eve kadar fiber uygulaması olduğunu, internete erişimin 100 mb/sn gibi çok daha yüksek hızlı ve üst kalite olduğunu ve sadece Çorum’da Kargı dahil üç ilçede bu hizmetin verildiğini belirtti. (İbrahim EFE)