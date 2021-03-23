Kargı TOKİ içinde bazı apartmanlar karantinada

Kargı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi toplanarak çeşitli kararlar aldı. Çorum ve ilçelerinde son günlerde artan koronavirüs vakaları ile birlikte karantinalarda da artış yaşanıyor.

Kargı Kaymakamlığı da vaka artışı sebebi ile Bahçelievler Mahallesi TOKİ Sitesi 2. Etap B1/26, TOKİ sitesi 2.Etap B1/18 ve TOKİ Sitesi 2. Etap B1/17 numaralı apartmanların 23/03/2021 saat:11:00 itibari ile 10. gün süre ile karantina altına alınmasına karar verdi.

Alınan karara göre karantina altına alınan binalardaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacağı, karantina altında bulunan binaların kontrolünün İlçe Emniyet Amirliği tarafından sağlanacağ,ı alınan kararların Kargı Belediye Başkanlığı anons sistemi ile halka duyurulacağı ve tüm ilçe kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların koordineli bir şekilde planlanarak uygulanmasının sağlanarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi vurgulandı.

Ayrıca karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacağı da açıklandı.

(Haber Merkezi)

