Kargı Tapu Müdürü Emiral Sel’e kutlama 

Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Kargı Nüfus Müdürü Bahattin Zeybek, Kargı Malmüdürü v. Yavuz Ülker, Kargı Milli Eğitim Müdürü v. Şube Müdürü Uğur Uluçay, Kargı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İlçe Müdürü Şirin Çelik ve Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Esra Çınar, Kargı Tapu Müdürü Sel’i makamında ziyaret ederek daha nice 175’li yıllara temennisinde bulundular.

Müdür Sel, bu anlamlı günde kurumlarını ziyarete gelen kurum müdürlerine teşekkür ederek, ikramlarda bulundu. Sel konuşmasında; “Amacımız vatandaşa hizmeti zamanında ve kısa sürede iletmektir” dedi.

(İbrahim EFE)

