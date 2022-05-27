Kargı Tapu Müdürü Emiral Sel’e kutlama
Kargı Tapu Müdürü Emiral Sel, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 175’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan bazı kamu görevlilerini ağırladı.
Kargı 27.05.2022, 17:40
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Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Kargı Nüfus Müdürü Bahattin Zeybek, Kargı Malmüdürü v. Yavuz Ülker, Kargı Milli Eğitim Müdürü v. Şube Müdürü Uğur Uluçay, Kargı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İlçe Müdürü Şirin Çelik ve Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Esra Çınar, Kargı Tapu Müdürü Sel’i makamında ziyaret ederek daha nice 175’li yıllara temennisinde bulundular.
Müdür Sel, bu anlamlı günde kurumlarını ziyarete gelen kurum müdürlerine teşekkür ederek, ikramlarda bulundu. Sel konuşmasında; “Amacımız vatandaşa hizmeti zamanında ve kısa sürede iletmektir” dedi.
(İbrahim EFE)
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