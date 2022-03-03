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Kargı Şoförler Odası’nda Orhan Camcı güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ÇESOB) bağlı esnaf odalarının olağan genel kurulları devam ediyor. Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Camcı da güven tazeleyerek, tekrar başkanlığa seçildi. 

Kargı 03.03.2022, 19:26
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Kargı Şoförler Odası’nda Orhan Camcı güven tazeledi

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Hizmet binasında önceki gün yapılan genel kurulda Orhan Camcı tek liste girdi. Toplantıda Divan Başkanlığı'nı Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Recep Gür, Divan Üyeliklerini ise Abdullah Yolcu, Şaban Yolcu, Şaban Kabakçı, Fikret Küçükketen üstlendi.
Yönetim ve  Denetim Kurulu faaliyet raporları, gelir-gider ve bilançonun okunarak ibrasının ardından tahmini bütçenin görüşüldüğü kongrede dilek ve temennilerden sonra ise seçime geçildi. Buna göre Orhan Camcı başkanlığında oluşturulan Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası'nın yönetimi şu isimlerden oluştu: YÖNETİM KURULU: Abdullah Akyıldız, Hüseyin Çam, Kuddusi Özcan, Hasan Köprü, Arif Tekçam, Cengiz Gül. DENETİM KURULU: Erdal Devrez, Recep Akyıldız, Yılmaz Kabakcı.

Kongreye ÇESOB Başkanı Recep Gür, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Kargı Esnaf Kefalet Odası Başkanı Mehmet Helvacı, Çorum Taksiciler Minibüsçüler Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Yorgancılar Odası Başkanı Erdoğan Çelikçi, Çorum Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Çorum Ayakkabıcılar ve Dikiciler Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Kalaycılar-Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası Başkanı Sedat Ek, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen,Çorum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, Düzce Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Yeniçağ Şoförler Odası Başkanı Sadık Camlıda katıldı.
Genel kurulun ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür, Orhan Camcı ve yönetimini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve plaket takdim etti.
(Haber Merkezi)
 

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