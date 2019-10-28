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Kargı Panayırı başlıyor

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı bu yıl da dolu dolu geçecek. Kargı Belediyesi tarafından aylar süren hazırlıklar tamamlandı.

Kargı Panayırı başlıyor

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı bu yıl da dolu dolu geçecek. Kargı Belediyesi tarafından aylar süren hazırlıklar tamamlandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:30
Kargı Panayırı başlıyor

Panayır programı hakkında açıklama yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Geleneksel Asırlık Kargı Panayırımız bu yıl da dolu dolu geçecek. Kargı’da bugün başlayarak 3 Kasım 2019 tarihine kadar sürücek panayırımızın açılışını her yıl olduğu gibi bu yıl da mehteran takımı eşliğinde yapacağız.

Öğrencilerimizin katılımıyla düzenleyeceğimiz bisiklet ve atletizm yarışları bu yıl da programımızda var. Ayrıca havai fişek gösterisi ve trap atışı da panayırımıza renk katacak. Panayırımızın dördüncü günü ise tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutacağız.

Halkımızın bu tür aktivitelerle eğlenmesi bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. 2 Kasım Cumartesi günü ünlü sanatçı Resul Dindar rüzgârı ilçemizde esecek. Çayır mevkiimizde düzenleyeceğimiz konser, panayırımıza ayrı bir renk katacak. Panayırımızın son günü ise birbirinden ünlü başpehlivanlar kıyasıya mücadele verecek. Kargı Panayırı yağlı güreşlerimiz Kırkpınar'ı aratmayacak” dedi.

(İbrahim EFE)

Son Güncelleme: 27.10.2019 22:33
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