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Kargı panayıra hazır

Geleneksel asırlık Kargı Panayırı öncesi tribünün eksiklikleri tamamlandı.

Kargı panayıra hazır

Geleneksel asırlık Kargı Panayırı öncesi tribünün eksiklikleri tamamlandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:35
Kargı panayıra hazır

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı etkinlikleri çerçevesinde meşhur yağlı güreşlerinin ve konserlerin düzenlediği ilçe çayır mevkiinde bulunan tribünün yenilenme çalışmaları tamamlandı. Tribünde bulunan koltukların yenilenmesinin ardından, Kargı Belediyesi tarafından tribününün uygun yerlerine dinlenme, mescit ve ihtiyaç odaları yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Geleneksel Asırlık Kargı Panayırımızda yağlı güreşlerin yapıldığı ve konserlerin düzenlendiği çayır mevkiimizde bulunan tribünümüzde çalışmalar yaparak eksiklikleri giderdik. Tribünümüzün uygun yerlerine mescit, dinlenme odaları, güreşçilerimiz için ise soyunma ve ihtiyaç odaları yaptık” diyerek Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı için şimdiden çalışmalara başladıklarını ve bu yılda dolu bir program hazırladıklarını söyledi. (İbrahim Efe)

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