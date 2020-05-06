Kargı'nın meşhur iftar yemekleri

Sofralarında keşkek ve soğan gallesi olmadığında sofrada bir boşluk hissettiklerini belirten Kargılı kadınlar, Ramazan Ayı boyunca her sabah koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak erken saatlerde çömlek fırınlarını yakıyor ve fırına koydukları çömlekler iftar saatine kadar kalıyor.

Daha sonra iftar öncesi fırınlardan çömleklerini alan Kargılı kadınlar gün boyu fırının sinmiş hoş kokusuyla lezzeti pekişen keşkek, soğan gallesi ve diğer lezzetleri iftara katılanlara ikram ediyor.

Fırın yemeklerinin lezzetinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Kargılı kadınlar, keşkek ve soğan gallesinin sofralara renk kattığını ifade ediyor.

(İbrahim EFE-KARGI)