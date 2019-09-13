Kargı müftüsü göreve başladı

Kargı’ya atanan İlçesinin Yeni Müftüsü Mahmut Uluşahan göreve başladı. Hac vazifesinin ardından göreve başlayan Müftü Uluşahan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Çorum-İskilip doğumlu olan Müftü Uluşahan konuşmasında, memleketinde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uluşahan “ Güzel, şirin ve en önemlisi halkı çok sıcak olan bir ilçede görev yapmanın mutluluğu içindeyim. Zamanla ilçe merkezimizin ve tüm köylerinin camilerini ziyaret ederek, halkla tanışarak isteklerini dinleyeceğim. Yüce Allah’ım yeni görev yerimde yapacağım hizmetleri daim etsin” dedi.

MAHMUT ULUŞAHAN KİMDİR ?

1971 yılında Çorum-İskilip/Uğurludağ-Kızağlı köyünde doğan Uluşahan, ilkokulu köyde tamamlamasının ardından hafızlığa İskilip’te başladı, İstanbul’da tamamladı.

Ortaokulu Bakırköy İmam-Hatip Lisesi ve Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine devam eden Uluşahan, 1992’de başladığı Mısır El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi’ni 1997’de bitirdi.

2001’de Kırklareli –Vize- Balkaya Köyü’nde imamlığa başladı. 2004 ‘te İlahiyat Önlisansı,2007’de İlitam(Ankara)’ı bitirdi. 2005-2007 yılları döneminde iki yıl Almanya’da görev yapan Uluşahan, 2013’te Konya-Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun oldu. 3,5 yıl Ankara –Haymana İlçe Vaizliği yaptı. 18 Nisan 2017’de Elazığ-Palu İlçe Müftülüğü görevine atanan Mahmut Uluşahan 18 Temmuz 2019'da Kargı’ya Müftü olarak atandı.

Evli ve dört çocuk babası olan Mahmut Uluşahan iyi derece Arapça biliyor. İbrahim EFE – KARGI