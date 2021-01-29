Kargı Kaymakamlığı makam aracı satılıyor

Açık ihale usulü ile 3 Şubat 2021 tarihinde saat 15,00’DE Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu'nda yapılacak ihale ile satışa çıkartılacak otomobilin fiyatı ise KDV hariç 74 bin 439 lira olarak belirlendi.

İhale ile ilgili yapılan açıklamada “Açık ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için adres beyanı, gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi, başkası adına vekil olarak katılanların noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsil katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve yetki belgesini komisyona verecekler. Muhammen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. maddesinde yazılı bulunanlar doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaybedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaybedilerek ihale iptal edilir” denildi.

(Haber Merkezi)