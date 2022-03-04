Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi
Kargı Jandarma Trafik ekiplerine radar hız tespit aracı tahsis edildi.
Kargı 04.03.2022, 19:34
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Jandarma trafik ekipleri bundan sonra kendi sorumluluk bölgelerinde sabit ve seyir halinde yapacakları hız kontrolleri ile sürücülerin hız limit kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edecek.
“HIZ SINIRI 90 KİLOMETRE”
Kargı’da jandarma trafik ekiplerinin sorumluluk bölgesinde bölünmüş yol bulunmuyor. Bu nedenle gidiş geliş çift şeritli yollarda sürücülerin sorumlu oldukları hız sınırı 90(+9) olarak belirlendiğinden sürücülerin bu hız limitini aşmamaları gerekiyor. (İHA)
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|26
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|24
|22
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|25
|21
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|26
|19
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|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
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|45
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|45
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