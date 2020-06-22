Kargı İYİ Parti’de yeni başkan Moral

İYİ Parti Kargı İlçe Başkanlığı hizmet binasında yapılan olağan kongreye, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Sungurlu Belediye Meclis Üyesi Kemal Yücel Kurşun, Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin ve partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, konuşmasında AK Parti’ye yüklendi. Bekir Özsaçmacı; “İktidar milletvekilleri sorduğumuz soruları, yapılmayanları hep taca atarak geçiştiriyorlar’’ diyerek, hizmetlerde halkın algıladığı ile gerçek arasında fark olduğunu ileri sürdü.

Konuşmanın ardından seçime geçildi. 52 delegenin oy kullandığı kongrede, mevcut ilçe başkanı Musa Harmancık’ın yeniden aday olmazken, Numan Moral tek aday olarak girdiği kongrede İYİ Parti’nin yeni ilçe başkanı seçildi.

Kongrede ayrıca partiye yeni katılan erkek üyelere İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, partiye yeni katılan kadın üyelere ise Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Çiğdem Tok tarafından parti rozetleri takıldı.

(Haber Merkezi)