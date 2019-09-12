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Kargı İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz görevine başladı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz görevine başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:43
Kargı İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz görevine başladı.

Teğmen Yunus Emre Yılmaz, yaptığı açıklamada ilçesinin huzur ve güveni için çalışacağını ifade etti.

Teğmen Yılmaz açıklamasında; " İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelimiz ile birlikte güzel hizmetler yapacağız. İlçemize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu güvende hissedeceği ortamı sağlayarak, 24 saat gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu şirin ilçede ve sıcakkanlı halkının bulunduğu bir ortamda ilk görev yerim olarak çalışacağımın mutluluğunu yaşıyorum " dedi.

YUNUS EMRE YILMAZ KİMDİR ?

Konya-Ilgın nüfusuna kayıtlı ve 1994 doğumlu olan İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Yılmaz evli ve ilk görev yeri Kargı ilçesi. Yılmaz, Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezinde (SUEM) subaylık kursunu tamamlamasının ardından Kargı’da Teğmen rütbesiyle göreve başladı. (İbrahim EFE- KARGI)

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