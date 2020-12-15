Kargı GES tamamlandı

Kargı Belediyesi’nin 500 kilowatt kurulu gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip şebeke bağlantılı güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarını tamamladığı açıklandı.

Kısa sürede tamamlanan güneş enerjisi santrali hakkında bilgi veren Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Projelerim arasında yer alan güneş enerjisi santralinin kurulum çalışmalarını Allah'ın izniyle tamamladık. Yaklaşık maliyeti 3 milyon olan 500 kw gücünde fotovoltaik kapasitesine sahip şebeke bağlantılı güneş enerji santralimiz ile ayda 80 bin liralık bir enerji sağlayacağız ve sağladığımız enerjiyi elektrik firmasına satarak ilçe ekonomimize katkı sağlayacağız” dedi. (Haber Merkezi)