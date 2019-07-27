“Kargı Fen Lisesi kan kaybediyor”

Öğrenim gören öğrencilerin sadece 25-30 kadarının Kargı’da ikamet ettiğini, lise mevcudunun çoğunluğunu Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğrencilerce oluşturulduğunu belirten Çelik, “Yaklaşık 225 ilçe dışından gelen öğrencinin Kargı ekonomisine de katkısı büyük. Norm kadrosu 21 olan okulda 6 öğretmen kadrolu olup geriye kalan 15 öğretmen ise ücretli olarak okul yönetimince bin bir güçlüklerle sağlanıyor. Öğrenci velilerinin iddialarına ve bizim de araştırmalarımıza dayanarak Kargı Fen Lisesi’ne yaklaşık 4 yıldır kadrolu öğretmen ataması yapılmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında en son 08.07.2019 tarihinde Kargı Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılan Kent Konseyi toplantısında CHP Kargı İlçe Başkanı olarak söz aldığımda bu konunun Kargı eğitimi için kanayan bir yara olduğunu ve bu durumun siyaset üstü bir durum olduğunu belirttim. Bu yarayı nasıl iyileştirebilir dedim. Gerekirse Kargı’da bulunan diğer siyasi parti başkanları, okul aile birliği yönetimi ve Kargı Belediye Başkanı ile birlikte bir çalışma yapmamız gerektiğini bildirdim. İlk olarak hep birlikte Çorum İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etmemizi, orası olmazsa Çorum milletvekillerini bu konu hakkında bilgilendirmemiz gerektiğini söyledim. Ama ne yazık ki bunları söylememden yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen ne diğer siyasi parti başkanlarından bir ses ne de Belediye Başkanından bir soluk çıkmadı. Sadece okul aile birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri şahsımı arayarak bu konu hakkında üstlerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Bu durum üzerine Kargı Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığım bilgiler doğrultusunda bu konu hakkında her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli yazışmaların yapıldığını ve Fen Liselerine öğretmen atamalarının direk MEB tarafından her yıl Ağustos ayının içerisinde yapıldığı bilgisini aldım.

Atamaların yapılmasına çok az bir süre kalmışken hâlâ Kargı’nın siyasetine yön veren kişi ve kişilerden herhangi bir ses çıkmamaktadır. Bu öğretmen kadrolarının yetersiz olmasından dolayı geleceğimiz olan değerli öğrencilerimiz mağdur olmaktadır.

Bu mağduriyetin giderilmesi için biz Kargı CHP İlçe Teşkilatı olarak üzerimize ne düşüyorsa, ne yapılaması gerekiyorsa yapmaya her türlü desteği vermeye Kargı’mızın eğitim açısından iyi derecelere gelmesi için elimizi her türlü sorun ve sorunlar için ne pahasına olursa olsun taşın altına sokmaya varız.” (Haber Merkezi)