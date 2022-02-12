Kargı Esnaf Odası genel kurulu bugün

Kargı’da bugün saat 11.00'de Esnaf Kefalet Düğün Salonu İmambey Mahallesi Cemiyet Meydanı No:12 adresinde yapılacak genel kurulda mevcut Başkan Fevzi Bilgin tekrar aday olacak.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42’inci maddesi gereğince düzenlenecek Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan kongresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 19 Şubat 2022 günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Fevzi Bilgin, tüm üyeleri genel kurula davet etti.

(Haber Merkezi)

