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Kargı Esnaf Kefalet’ten kutlama

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği’ne ziyarette bulundu.

Kargı Esnaf Kefalet’ten kutlama

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği’ne ziyarette bulundu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:18
Kargı Esnaf Kefalet’ten kutlama

Ziyarete Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Bülbül, Emin Kaplan ve kooperatif personeli Osman Pancar hazır bulundu.

Kooperatif yönetim kurulundan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, Koronavirüs önlemleri kapsamında da görevlerini özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Kargı İlçe Emniyet Amirliği’ni, Kargı Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetimi olarak ziyarette bulunduk. Allah bütün polislerimizin yardımcısı olsun” denildi.

(Haber Merkezi)

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