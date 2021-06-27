Kargı Esnaf Kefalet’in kongresi 17 Temmuz’da 

Kargı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, kooperatif genel kurulunun 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da yapılacağı dile getirildi.

Açıklamada; “Genel Kurulumuzun Birlik Beraberlik İçinde Geçmesini Temenni Eder, Bütün Siz Değerli Kargılı Esnaf Ve Sanatkârlarımızı Aramızda Görmekten Onur Duyarız’’ denildi.

Kargı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi kongresinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Mehmet Helvacı’nın yeniden aday olacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

