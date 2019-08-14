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Kargı'da Yaz Kur'an Kursu öğrencileri taçlandırıldı

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçe Ali Efendi Camii'nde 17.06.2019 tarihinde açılıp, 26.09.2019 tarihine kadar devam edecek olan Yaz Kur'an kursunda 30 öğrenciye eğitim verilmeye devam ediyor. Eğitim sürecinde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler, eğitim hocaları Aysel Dikici ve Hatice Güleç tarafından taçlandırıldı. Öğrencilerin azimleri karşısında mutlu olduklarını belirten kurs hocaları, taçlandırma töreni için özel hazırladıkları güzel dekor, yazılar ve ikramlarla öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.(İbrahim EFE)

Kargı'da Yaz Kur'an Kursu öğrencileri taçlandırıldı

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçe Ali Efendi Camii'nde 17.06.2019 tarihinde açılıp, 26.09.2019 tarihine kadar devam edecek olan Yaz Kur'an kursunda 30 öğrenciye eğitim verilmeye devam ediyor. Eğitim sürecinde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler, eğitim hocaları Aysel Dikici ve Hatice Güleç tarafından taçlandırıldı. Öğrencilerin azimleri karşısında mutlu olduklarını belirten kurs hocaları, taçlandırma töreni için özel hazırladıkları güzel dekor, yazılar ve ikramlarla öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.(İbrahim EFE)

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:08
Kargı'da Yaz Kur'an Kursu öğrencileri taçlandırıldı
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