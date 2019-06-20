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Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu. 

Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu. 

20 Haziran 2019 Perşembe 02:05
Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay Kargı ilçesine bağlı Günyazı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Günyazı Köyü’nde ikamet eden 80 yaşındaki Cevriye M.’ye yemek götürmek için evine giden kızı S.D. eve geldiğinde annesi Cevriye M.’yi yerde yatar vaziyette buldu. Olayın 112 Acil Servis ve Jandarmaya haber verilmesi üzerine eve gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Cevriye M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 
Cevriye M.’nin cenazesi otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(İHA)

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