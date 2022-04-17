Kargı'da TOKİ Konutlarını etkileyen dere ıslah ediliyor
Çorum'un Kargı ilçesinde, TOKİ Konutları yanında bulunan Karaçay Deresi’nde ıslah çalışması başlatıldı.
Kargı 17.04.2022, 02:33
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Yağışların arttığı zamanlarda taşan dere, özellikle TOKİ Konutlarına yakın olması nedeniyle risk oluşturuyordu. TOKİ yönetiminin talebiyle Çukuraluç köyü ile TOKİ Konutları arasında kalan Karaçay Deresi’nde çalışma başlatıldı.
Yapılacak çalışmalar sonucunda dere yatağı genişletilerek, taşmasının önüne geçileceği bildirildi.
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