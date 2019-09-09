Kargı'da servis şoförlerine eğitim verildi

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Amirliği ve Kargı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda okul servis araçlarının şoförlerine eğitim verildi. Okul servis araçları değerlendirme ve bilgilendirme seminerine, Kargı İlce Jandarma Komutanı v. j. Ast. Kıd. Bşçvş. Davut Aslantaş, Kargı Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız, Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro personeli Fatih Saykal ve okul servis şoförleri katıldı.

Seminerde servis araçlarında aranacak hususlar, taşımacıların yükümlülükleri ve taşımacılık hizmetlerinde çalışan şoförler ile rehber personellerin alacakları tedbirler anlatılırken, servis şoförlerinin çocukların araçlara biniş ve inişlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği, tehlike arz edecek yerlerde çocukların indirilmemesi sadece güvenli yerlerde indirmeleri önemle vurgulandı. (İbrahim EFE)