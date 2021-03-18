Son Dakika

Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle protokol üyeleri Kargı mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

Kargı 18.03.2021, 14:34
7
Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi

Şehitlerin mezarı başında, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Mezarlıktaki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
Etkinliğe Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, şehit yakınları, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@