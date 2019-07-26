Kargı'da motosiklet kazası: 1 ölü

Olay Kargı İlçesine bağlı Hacıveli Köy yolu Güney Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut E.(79) yönetimindeki plakasız motosiklet Kargı istikametinden Akkise Yaylası’na seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mahmut E.’nin cansız bedeni otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.