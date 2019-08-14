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Kargı'da kurban pazarına yoğun ilgi

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kargı ilçesinde kurban pazarı yoğun ilgi gördü. Kurban bayramı öncesi üreticiler yayla ve köylerde özel otlattıkları küçükbaş ve büyükbaş hayvanları pazara getirerek satışa sundular. Bu yıl kurbanlık hayvan pazarında büyükbaş hayvanların çokluğu gözlerden kaçmadı. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanların fiyatı 900 TL - 1500 TL, kurbanlık büyükbaş hayvanların fiyatı ise 6000 TL -15000 TL arası değişti. (İbrahim EFE)

Kargı'da kurban pazarına yoğun ilgi

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kargı ilçesinde kurban pazarı yoğun ilgi gördü. Kurban bayramı öncesi üreticiler yayla ve köylerde özel otlattıkları küçükbaş ve büyükbaş hayvanları pazara getirerek satışa sundular. Bu yıl kurbanlık hayvan pazarında büyükbaş hayvanların çokluğu gözlerden kaçmadı. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanların fiyatı 900 TL - 1500 TL, kurbanlık büyükbaş hayvanların fiyatı ise 6000 TL -15000 TL arası değişti. (İbrahim EFE)

14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08
Kargı'da kurban pazarına yoğun ilgi
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