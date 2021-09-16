Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kargı’da Kaymakamlık binası önünde saygı duruşunda bulunulup, istiklal marşının okunulmasının ardından Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç’in çelenk sunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

Programa şube müdürleri ile okul ve kurum müdürleri katıldı. Diğer olası etkinlikler ilköğretim okullarında öğretmenlerin katılımı ile hafta boyunca devam edecek.

(Haber Merkezi)

