Kargı'da denetimler hafta sonu da devam etti

Kargı’da kurum amirleri, kademeli normalleşme kapsamında aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunu geçiren Kargı'da denetimlerine ara vermeden devam etti. Kademeli normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda kurum amirleri, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar’ın talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürerek cumartesi ve pazar günü ilçede bulunan kahvehaneler, yeme içme yerleri, piknik alanları, çay bahçeleri ve halkın yoğun olduğu yerlerin denetimlerini yaptı. Vatandaşların maske takıp takmadıkları, mesafeye dikkat edip etmediklerini ve dezenfeksiyon gibi hijyen koşulları denetlendi.

Kurum amirlerinin haricinde denetim ekiplerinin de İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında denetimlere devam edeceği öğrenildi.