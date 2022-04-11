Kargı'da Avşar yolu 10 kilometre kısalacak
Çorum'un Kargı ilçesinde, 8 köy arasındaki mesafeyi 10 kilometre kısaltacak olan Avşar yolunda çalışmalar başladı.
Kargı 11.04.2022, 20:52
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AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclis üyeleri ve Avşar köyü Muhtarı Rumi Bamyeci ile birlikte çalışmaları başlayan Avşar yolunda incelemelerde bulundu.
Yolun yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmalarının başlatıldığını belirten İlçe Başkanı Sacit Özdemir, "Çalışmaların güzergahta bulunan kayalık ve sert zeminden dolayı yavaş ilerlediğini ancak yolun genişletme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak asfaltlanması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti. (İHA)
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