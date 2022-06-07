Kargı ÇPAL’de öğrenciler meslekleri yakından tanıdı

Okul Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen etkinlikle ilçe genelindeki meslek çalışanları okula davet edilerek konferans salonunda öğrencilere mesleklerini tanıttılar.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Kevser Tunç öğrencilerle meslek çalışanları bir araya getirilerek öğrencilerin meslekler, mesleği seçerken dikkat edilmesi gereken özellikler, mesleğin çalışma alanında karşılaşılabilecek zorluklar ve kolaylıklar hakkında bilgi sahibi olması amaçladıklarını belirtti. Tunç; “Öğrenciler meslekler hakkında merak ettiklerini birebir sorma fırsatı bularak seçmek istedikleri meslekler hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.

Her hafta farklı bir mesleğin tanıtıldığı meslek tanıtım etkinliği ilk olarak geçtiğimiz haftalarda, İlçe Emniyet Amirliği ve Kargı Orman işletme Müdürlüğü personellerinin katılımlarıyla başladı.

Bu haftaki meslek tanıtımı Jandarma mesleği üzerine yapıldı. Konuk olarak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz ve Astsubay Zeynep Gergin’in katılımıyla başlayan etkinlik daha sonra İlçe Tarım Müdürü Veteriner Hekim Burak Coşkun ve Ziraat Mühendisi Cihan Taşpınar’ın meslekleri hakkında bilgi aktarımıyla devam etti.

Okul Rehberlik Servisi önümüzdeki haftalarda farklı meslekleri öğrencilere tanıtmaya devam edecek.



(Turan Ozan Acar)