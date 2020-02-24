Kargı Belediyesi metruk evleri yıkacak

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçede bulunan metruk evler göçme tehlikesi yarattığı gerekçesiyle yıkılacak.

Metruk evlerin sahipleri tarafından terk edilmiş evler olduğunu belirten Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Tehlike saçan bu metruk evlere yıkım kararı alarak olabilesi kazaların önüne geçmeyi amaçladık. Ayrıca diğer yıkılma tehlikesi arz eden binaların yıktırılması veya tehlikeli durumun giderilmesi için belediye encümenimizle gerekli kararları alacağız. Bu gibi binalar için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. (İbrahim Efe)