Kargı Belediyesi iftar verdi

Cengizhan Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, AK Parti Çorum Eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, Kargı Belediye Meclis Üyeleri Abdulaziz Akgül, Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, AK Parti Kargı Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Esra Peker, İl Genel Meclis Üyeleri Vahit Kabakçı, Ahmet Devrez, Kargı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ahmet Uğraşkan, Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, AK Parti Kargı Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, AK Parti Kargı İlçe Teşkilatı, İl Genel Meclis Üyeleri, okul müdürleri, daire amirleri, kurum müdürleri, muhtarlar, iş adamları, dernek başkanları, ilçe banka müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen konukları kapıda karşıladı.

İftar öncesi Başkan Şen, tek tek masaları gezerek misafirlerle yakından ilgilendi.

(İbrahim Efe-KARGI)