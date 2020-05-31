Kargı Belediyesi camileri dezenfekte etti

Kargı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşan camilerde Kargı Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Kargı 31.05.2020, 18:10
22
Kargı Belediyesi camileri dezenfekte etti

Kargı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede bulunan tüm camilerde Belediye tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak, camilerin avlu ve bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

İbrahim EFE – KARGI

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
20°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 31 Mayıs 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:56
banner303
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@