Kargı Belediyesi camileri dezenfekte etti
Kargı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşan camilerde Kargı Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.
Kargı 31.05.2020, 18:10
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Kargı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede bulunan tüm camilerde Belediye tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak, camilerin avlu ve bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldığı ifade edildi.
İbrahim EFE – KARGI
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