Kargı Belediyesi ağaç satacak

Belediye konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İlçemiz çayır mevkiinde bulunan Mihrihatun Mahallesi 214 ada 1 parsel ve 213 ada 2 parsel nolu taşınmazlar üzerindeki belediyemize ait olan kavak ağaçlarının, bir kısmının yaşlı çürük bazılarının da dallarının kurumuş tepelerinin kırılmış olması nedeniyle, belediye encümenince durum değerlendirmesi yapılmış olup, 10.11.2020 tarih ve 72 sayılı karar alınmıştır. Alınan kararda, ağaçların yaşlı gövdelerinin çürümüş, tepelerinin kırılmış olması dallarının kuruması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmasından dolayı kavak ağaçlarının kesilerek belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılması ihtiyaç fazlası olanlarının ise nizami istiflerinin yapılıp açık artırma ihalesi ile satılması kararlaştırılmıştır”

(Haber Merkezi)