Kargı Belediyesi 350 aileye iftar yemeği dağıtıyor

Vatandaşların yapılan hizmetler karşısında mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Şen yaptığı açıklamada Ramazan Ayı öncesi ilçede bulunan 65 yaş ve üstü ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek ulaştıklarını, istekleri karşısında belirlenen 350 aileye “Ramazan Birlikte Güzel” diyerek bu mübarek ayda personel tarafından her akşam iftar paketinin personel tarafından dağıtıldığını kaydetti.

Başkan Şen, “Başta bu organizasyonumuzda emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun ve tüm İslam Alemine hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi. (İbrahim EFE-KARGI)