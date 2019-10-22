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Kargı Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kargı Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Kargı Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kargı Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

22 Ekim 2019 Salı 20:48
Kargı Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Belediye Meclis salonunda düzenlenen basın açıklamasına Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Başkan Yardımcısı Süleyman Biçer, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Abdulaziz Akgül, Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, Esra Peker, MHP Meclis Üyeleri Murat Ulaşır, Mustafa Özenir, Ayhan Özdemir, CHP Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kemal Zincirli katıldı.

Grup adına açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Şen, ülkenin Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve DAEŞ’in varlığını sonlandırmak, kutupların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiğini ifade etti.

Bu harekatın Türkiye’ye bir tercih değil zorunluluk olduğunu anlatan Şen, sınırın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülke için oluşturduğu tehdidin ortada olduğunu dile getirdi.

Terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekayı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatının, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Şen, “Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK, PYD, YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biride Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç içinde önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğunu bildiriyoruz, inanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıkların bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi. İbrahim EFE

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