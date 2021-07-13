Kargı Belediye Başkanı, kızının nikâhını kıydı 

Düğüne, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Ceyhan Baran, Mustafa Gökgöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başta olmak üzere seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Nursel-Ogün çiftinin nikahını Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen kıyarken, Milletvekili Kaya, Belediye Başkanı Aşgın ve İl Başkanı Ahlatcı da şahitlik yaptı.

ÇORUM HABER, Şen ve Önder ailelerini kutlar, Nursel ile Ogün’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

