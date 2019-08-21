Kargı Akçayazı Köyü'nde şenlik

Köy meydanında Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilen şenliğe katılım yoğun oldu. Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve Yönetim kurulu üyeleri de Federasyon üyesi olan Akçayazı Köyü Derneği'nin düzenlemiş olduğu şenliğe katılım sağladı.

Şenlikte sanatçılar Zunnure Çaylı Koç, Doğan Miroğlu, Şükrü Micaz ve Yıldırım Kılıç seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle şenliğe katılanların keyifli vakit geçirmelerini sağladılar.

Dursun ve Uğur davul zurna ekibinin gösterilerinin de yer aldığı şenlikte Muhtar Celal Erdoğan ve Dernek Başkanı Niyazi Demirel, tüm Çorum halkına şenliklerine katılım sağladıkları için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)