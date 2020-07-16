Kargı 15 Temmuz şehitlerini andı

Demokrasinin galip geldiği bu mücadelede tankın, topun, uçağın karşısında sadece imanıyla, yüreğiyle dikilen Türk milletinin tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi tek yürek olarak meydanlara döküldüğünü anlatan Şen, “Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bizler asil bir milletiz. Böyle asil bir milletin ferdi olmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Hangi fikre sahip olursa olsun yediden yetmişe tek yürek olan aziz milletin tüm dünyaya, darbecilere, darbelere geçit vermeyeceğini duyurduğunu dile getiren Şen, Türkiye Cumhuriyeti bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Şen açıklamasında şunları dile getirdi: “Bugün bizler bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu Şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları hiç bir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.

Allah'tan Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah bir daha bu memlekete bu millete böyle acılar yaşatmasın.

Devletimiz 15 Temmuz’u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bugünü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan etmiştir. Ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi Şehitlerimizi anmak için milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlardayız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." dedi. İbrahim EFE-KARGI