Son Dakika

KARDER hem çocukları hem de gönülleri ısıttı

Kargı ve Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve mont temin etti. KARDER’in bu faaliyeti soğuk kış gününde çocukları ısıtırken, duyanların da adeta yüreklerini ısıttı. 

Kargı 22.01.2021, 15:43
45
KARDER hem çocukları hem de gönülleri ısıttı

İstanbul’da faaliyet gösteren Kargı ve Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği (KARDER) ihtiyaç sahibi çocuklar için 125 çift bot ve 130 adet mont temin ederek Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. 
KARDER’den yapılan açıklamada, "Çocuklar üşümesin. Derneğimiz Karder'in eğitime destek anlayışından hareketle; Kargı ve köylerindeki ilköğretim okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere 125 çift bot ve 130 adet mont Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze teslim edildi" denildi. 
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ise "Uzun yıllardır ilçemize eğitim ve sağlık alanında desteklerde bulunan KARDER yönetimi projeleri kapsamında bu defa ilçemizdeki öğrencilerimize hediye edilmek üzere giysi (ayakkabı-mont) getirmiştir. Hediyelerin temininde emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyor, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak 06:23
Güneş 07:51
Öğle 12:57
İkindi 15:29
Akşam 17:52
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@